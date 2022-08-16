Ümit Özdağ'dan siyaset arenasını karıştıracak sözler: Mansur Yavaş'ı tasfiye etmeye hazırlanıyorlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6'lı masa partileriyle ilgili bomba bir iddia ortaya attı. 6'lı masanın Yavaş'ı aday göstermek istemediğini öne süren Özdağ, "Altılı masa artı bir yedisiyle bu konuda en ufak bir adım atmama hatta Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisinde" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Amasya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisi'nin yeni kurulmasına rağmen Türk siyasetinde derin izler bıraktığını ve gündemi belirlediğini söyledi.Partilerinin bir yıl önce kurulduğunu ve bir milletvekili bulunduğunu belirten Özdağ, "Bir de kocaman kocaman partiler var milletvekili sayısı açısından. Mıy mıy siyaset yapıyorlar, biz bunlara sarı muhalefet diyoruz. Yani sarı sendika gibi, sarı sendika kime çalışır işverene çalışır. Bu muhalefet de kime çalışıyor, iktidara çalışıyor." dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU SAHTE ADAY"

Özdağ, Merzifon'da da partisinin ilçe başkanlığındaki toplantı sonrası ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret etti, daha sonra bir tesiste partililerle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özdağ, şunları kaydetti: "Kemal Kılıçdaroğlu, fake aday olarak, sahte aday olarak Erdoğan'ın tekrar kazanmasının önünü açmaya çalışıyor. Yüz binlerce yabancıya vatandaşlık veriliyor, seçimlerde oy kullanmak üzere. Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu 'Bizde bütün rakamlar var' diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun Kemal Bey. Sende bütün rakamlar yok."

"YAVAŞ'I TASFİYE ETME HAZIRLIĞINDALAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunan Ümit Özdağ, "Fakat altılı masa artı bir yedisiyle bu konuda en ufak bir adım atmama hatta Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisinde." diye konuştu.