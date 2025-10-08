Haberler

Amasya'da Gazze için büyük yürüyüş

Amasya'da 5 binden fazla kişinin katılımıyla katılımıyla "Gazze kararlılık ve Sumud'a selam" yürüyüşü düzenlendi.

Amasya'da 5 binden fazla kişinin katılımıyla katılımıyla "Gazze kararlılık ve Sumud'a selam" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze halkına destek sloganları attı.

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) tarafından düzenlenen yürüyüş Hz. Ömer Cami önünden başlayarak Amasya Eğitim Fakültesi önünde son buldu. Yürüyüşün sonunda Filistinliler için dua edildi.

Yürüyüşe katılan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, "Sadece eylem ve yürüyüşlerle kendimizi göstermeyeceğiz. Boykotu sonuna kadar uygulayarak yerli ve milli ürünlere dikkat edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasını dünyanın her yanında seslendirdiğini vurgulayan Uzun, "Özgür bir Filistin devleti kurulana kadar, kalıcı barış ortamı sağlanıncaya kadar mücadelenin ve hak davanın peşinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AMASYA

