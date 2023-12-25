Amasya Belediyesi mesaiye 'şehitlere dua' ile başladı

Amasya Belediyesi'nde mesaiye Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit düşen 12 vatan evladı için saygı duruşu ve duayla başlandı.

Belediye önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan yöneticiler ve çalışanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Ardından şehitler için dualar edildi. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

"Dimdik ayaktayız"

Bölgeden gelen şehit haberleriyle yüreklerin yangın yerine dönüştüğünü belirten Başkan Çelik, "Şehit düşen evlatlarımız sadece kendi evlerine değil, bütün Türk milletinin yüreğine ateş olup düştü. Lakin yine de dimdik ayaktayız. Bin yıldır bu topraklarda yaşamanın bedelini kanımızla ödüyoruz. Binlerce yıl daha ödeyecek inanç ve iradeye sahibiz" diye konuştu.

Türk milletinin tüm fertleri ve kurumlarıyla terörün karşısında olduğunu vurgulayan Çelik, "Milletimiz mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Bu mücadelenin en taze örneği olan aziz şehitlerimizin makamları kutlu, ruhları şad olsun. Türk devleti ve büyük Türk milleti var olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA