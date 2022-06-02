Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor - Haberler

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Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor

Amasya Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 2 hafta önce başlattığı asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor.

Amasya Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 2 hafta önce başlattığı asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor.

Yaklaşık 45 kilometrelik alanı belirledikleri program ile asfaltlayacaklarını belirten Başkan Sarı, "Halkımızın hayatını kolaylaştırıp toz ve çamurdan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz. Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, parke ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirerek hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.

Ekiplerin gece-gündüz demeden yoğun gayret gösterdiklerine değinen Sarı, "Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilimiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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