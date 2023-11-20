Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, MHP'den belediye başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başkan Çelik, MHP Genel Merkezi'ne giderek başvuru evrakını teslim etti.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik MHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, partisi MHP'den belediye başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı.

MHP Genel Merkezi'ne giden Başkan Çelik, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a başvuru evrakını teslim etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin müsaadeleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Amasya Belediye Başkanlığı için adaylık başvurumuzu genel merkezimizde yaptık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - AMASYA