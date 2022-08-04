İletişim Başkanı Fahrettin Altun: KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvime göre güncellenecek

Kpss'de çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme sorularıyla aynı çıkması büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, konu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet, söz konusu yayınevine operasyon düzenleyerek 2 adreste arama yaptı. Skandal olay sonrası Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığı'ndan alınarak yerine Bayram Ali Ersoy atandı.

KPSS SINAVI İPTAL EDİLDİ

Kpss sınavının iptal edildiğini duyuran Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın iptal edilmesiyle herkes KPSS ile personel alımının ne zaman yapılacağını merak ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

YENİ SINAVIN ARDINDAN KONTENJAN ŞARTLARI DUYURULACAK

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kaydetti.