İletişim Başkanı Fahrettin Altun: KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvime göre güncellenecek
Sınavın iptal edilmesiyle herkes KPSS ile kamuya personel alımının ne zaman yapılacağını merak ederken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuya dair bir açıklama geldi. Sürecin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini belirten Altun, "KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" dedi.
Kpss'de çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme sorularıyla aynı çıkması büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, konu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet, söz konusu yayınevine operasyon düzenleyerek 2 adreste arama yaptı. Skandal olay sonrası Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığı'ndan alınarak yerine Bayram Ali Ersoy atandı.
Kpss sınavının iptal edildiğini duyuran Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.
Sınavın iptal edilmesiyle herkes KPSS ile personel alımının ne zaman yapılacağını merak ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kaydetti.