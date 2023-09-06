Altınova Belediyesi'nde 3 aday memur yemin ederek göreve başladı

Yalova Altınova Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalışan 3 aday memur yemin ederek asaleten göreve başladı.

Altınova Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalışan 3 aday memur, Türk Bayrağı üzerine yemin ederek asaleten göreve başladı. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayıp asaleten devlet memurluğuna atanmaları dolayısıyla Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın makam odasında yemin töreni düzenlendi. Altınova Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalışan 3 aday memur, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili maddesine göre Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, asil devlet memurluğu görevine başladı.

Tebrik etti

Yemin töreninde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Ulvi bir göreve asaleten başlamış olan sizler için, adaylık sürecinde göstermiş olduğunuz gayretli çalışmalarınızın devamını ve bundan sonraki görevinizin hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genç kuşak olarak sizlerden, kurumumuz ve şehrimiz adına çok şey bekliyoruz. İlçemizde yaşayanlara samimi, güler yüzlü, hürmetli ve hizmet aşkıyla davranacağınızdan şüphem yok" diye konuştu. - YALOVA