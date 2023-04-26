Altınok; Çevre kirliliğini sıfıra indiriyoruz

Önceki Dönem İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim gezilerini Şenkaya ve Olur'da devam etti.

İlk olarak Şenkaya'da İlçe Başkanı Ömer Faruk Özcan ve Belediye Başkanı Yavuz Bedir, tarafından karşılanan Altınok'a Olur İlçesi'nde İlçe Başkanı Mevlut Kaya ve Belediye Başkanı Sıddık Demircan refakat etti.

Şenkaya'nın Akşar, Yoğurtçular, Özyurt, Söğütler, Balkaya, Mahalleleri ile Balkaya Kömür İşletmelerini gezen Altınok, ardından Olur İlçesi'ne hareket etti. Yukarı Karacasu Aşağı Karacasu, Boğazgören ve merkeze Yeşilbağlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, AK Parti iktidarlarının çevre politikaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti olarak halkın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini aktaran Altınok, 20 yılda önemli düzenlemelere imza attıklarını söyledi. Alt yapı ve üst yapıda devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden, Altınok, "Çevre bakanlığımız tarafından kaynaklarımız verimli kullanmak suretiyle temiz şehirler ve yaşanabilir alanlar inşa edildi. Toplama ve ayırma merkezleri atık geri kazanım merkezlerini Erzurum'a kazandırdık. 2003-2022 yılları arasında Erzurum ili için yaklaşım 83 milyonluk ödeneğin ayrıldığını biliyoruz. Erzurum merkez ve ilçe belediyelerine ise 90 adet çevre temizlik aracı hibesi yapıldı. İl genelinde şu an da arıtma hizmeti alan yaklaşık 460 bin vatandaşımız bulunuyor. Partimizin çevrenin korunması anlamında daha büyük ölçekli çalışmaları olacaktır. 14 Mayıs seçimleri sonrasında yepyeni projelerin olacağını gereceğiz" dedi. - ERZURUM