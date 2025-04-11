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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk

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Ankara'da Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile belediyedeki işlerinden çıkarılan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler arasında arbede yaşandı. İşçilerden belediye binası yanına kurdukları direniş çadırını kaldırmalarını isteyen Tiryaki'nin, sendika başkanına yumruk attığı görüldü.

Ankara'da Altındağ Belediyesi'nde çalışan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi 46 işçi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle alınan grev kararının ardından 26 Mart tarihinde işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler haklarını aramak için belediye binasının yanına bir direniş çadırı kurarak eylem yapmaya başladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika yöneticisine yumruk

ÇADIRA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞINCA ARBEDE ÇIKTI

Bugün ise Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, cuma namazına gittiği sırada eylem yapan işçilerin yanına uğradı. Burada çadırın kaldırılması yönünde uyarılarda bulunan Tiryaki ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesinin ardından Tiryaki ile yanında bulunan belediye yöneticilerinin çadıra müdahale etmeye çalışması sonucu arbede çıktı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika yöneticisine yumrukAltındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki

SENDİKA YÖNETİCİSİNİ YUMRUKLADI

Polisin müdahale etmeye çalıştığı arbede sırasında Tiryaki'nin, Hizmet İş Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere'ye yumruk attığı görüldü. O anlar, kameraya yansıdı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika yöneticisine yumruk

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

SAYIN HABERCİ BELEDIYE CEHAPE OLSA HEMEN YAZARDIN NEDEN AK PARTİ DIYE BELIRTMEDIN ZORMU GELDİ :) DE HELE

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Haber YorumlarıAgalar Mirzeli:

Baska belediye olsa linclenirdi

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Onların yumruğu anca alın terinin karşılığını isteyen işçiye emekçiye kalkar, çuval çuval para kaldırıp memleketi soyanların önünde el pençe divan dururlar

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

sendikacı diye herşeyi yapacak anlamına gelmez. yol kapiyorsan insanın sinir uclarina dokunuyorsan verecen küsküyü

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Haber YorumlarıEmre ARI:

Kaç tane ilden büyük bir Belediyenin Başkanına yakışmamış.

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Haber YorumlarıSelim K:

Bu belediye hangi partide ? Niçin yazmadınız ? Bu nasıl haber yapma

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Haber YorumlarıMusa Tekin:

cahil yobazlar doğru habercilik yapamazlar. Eğitim şart.

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Haber YorumlarıHüseyin Kabul:

Emekçiye el kaldırana kim olursa olsun en hafifiyle yazıklar olsun

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Haber YorumlarıŞehmuz Şeker:

HANGİ PARTİDEN OLDUĞUNDA YAZIN,,TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ,, HABERCİSİNİZYA CHP'Lİ BİR BELEDİYE OLSA KIYAMETİ KOPARİRDİNİZ

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Haber YorumlarıSelim K:

Bu nasıl bir terbiyesizlik , zeka seviyesinin göstergesi

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