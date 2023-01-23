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Altılı Masa'nın ortağı cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Tam kazanacak aday

Politika Haberleri

6'lı Masa'nın ortaklarından Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu ismine sıcak baktığını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum" dedi.

Seçimler için 14 Mayıs'ın işaret edilmesi gözleri henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6'lı masaya çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin gündeme geldiği masada 6 liderin hangi isim üzerinde karar kılacağı merakla beklenirken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan sürpriz bir çıkış geldi.

"KILIÇDAROĞLU KAZANACAK ADAY"

6'lı Masa'nın ortaklarından olan Uysal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığını ifade ederek "Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin" dedi.

"ADAY AÇIKLANMALI" ÇAĞRISI

Açıklamasının devamında adayın bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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6'lı Masa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Fatma Tosunoğlu:

Kılıçdaroğlu masaya kendi adaylığı için öneride bulunacak fakat masa tarafından kabul görmez ise kendisi adaylık konusunda ısrarcı olmayacak masa başka isimleride tartışacak büyük ihtimalle 26 ocakta bu iş konuşulacak ve şubattada açıklanacak kamoyuna aday

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Hakan Arslanoglu:

6'lı masa içinde en uyanığı Meral Akşener'dir. İmamoğlu ile aşırı samimi olup onun üzerinden oy toplama peşinde..

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simit bekleyen martı:

abi lütfen ya kılıçdaroğlu olmasın lütfen. Bir ülkenin yeni nesillerin hayatları geleceği daha fazla çalınmasın artık..

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