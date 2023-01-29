Altılı Masa'nın adayı ne zaman açıklanacak? İYİ Parti ve CHP'den kafaları karıştıran açıklamalar

Seçimler yaklaşırken Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı merak edilmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da yaptığı açıklamada, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ilişkin mutabakat olacaktır." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da merak ediliyor. Altılı Masa'nın 26 Ocak'ta yapılan toplantısından da Cumhurbaşkanı adayı çıkmamıştı. Gözler 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İYİ Parti ve CHP'den de adayın belirleneceği tarihe ilişkin farklı açıklamalar geldi.

"13 ŞUBAT'TA ADAYIN BELİRLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Adayın kamuoyuna tanıtım toplantısı şu tarihte olacak mı derler o konuda ben bir şey söylemiyim. Ama metinden de anlaşıldığı gibi partilerin yapmış olduğu şu ana kadarki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi artık adayın belirleme yönteminin de üzerinde uzlaşıldığı ve 13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"13 ŞUBAT'TA BİR İSMİN ÇIKACAĞINI ÖNGÖRMÜYORUM"

Erhan Usta'dan ise kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ilişkin mutabakat olacaktır." dedi.