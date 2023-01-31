"Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak?" sorularına Babacan'dan yanıt: Niyetimiz 13 Şubat'ta açıklamak ama birkaç hafta uzayabilir

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Babacan Altılı Masa'nın adayının belirleneceği tarihe ilişkin, ortak adayın 13 Şubat'ta açıklamayı öngördüklerini belirterek sürecin 10 gün uzayabileceğini söyledi. Babacan ayrıca "Adayı açıklamakta gecikiyorlar" eleştirisine karşı ise, "30 Mart'a kadar süremiz var. Ortak Politikalar Metni ortaya çıkmadan aday belirleseydik, çok büyük hata yapmış olurduk." dedi.

Ali Babacan Halk TV'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Babacan Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak sorusunu da yanıtladı.

30 MART'A KADAR SÜRE VAR"

Babacan adayın açıklanmasına ilişkin, "İnşallah yakında, niyetimiz Şubat'ın 13'ünde açıklamak. Ama bir kaç gün ya da bir kaç hafta uzaması çok sorun olmaz. Çünkü 30 Mart'a kadar süre var. Olur da farklı bir sebeple uzarsa dünyanın sonu da değil." dedi.

"ADAYI AÇIKLAMAKTA GECİKİYORLAR"

Babacan'ın bu sözlerine karşılık, sunucu, "Adayı açıklamakta gecikiyorlar" eleştirilerini yöneltti. Babacan ise, "Hayır hiçte değil. Ortak Politikalar Metni ortaya çıkmadan aday belirleseydik, çok büyük hata yapmış olurduk." açıklamalarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: 13 ŞUBAT'TA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Öte yandan 6'lı Masa bir sonraki toplantısını 13 Şubat tarihinde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bu toplantının öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Kılıçdaroğlu, "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.