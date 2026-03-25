DAHA önce Milli Yol Partisi'nde siyaset yapan Şevket Göçmen öncülüğündeki Alternatif Parti'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Şevket Göçmen ve partililerden oluşan heyet, Alternatif Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Göçmen, "Yıllardır vatanımıza, milletimize, bayrağımıza; Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin emsalleri olarak siyaseten hizmet ettik. Son zamanlarda gördüğümüz siyaset anlayışında gerek iç politikada gerek dış politikada siyasetin farklı yerlere evrildiğini gördük. Alternatif Parti'nin harekete geçmesi için bir çalışma yaptık. Yaklaşık 6 aydır ofisimizde gece gündüz çalışmalarımızı yaparak Türk milletine bir kapı açmak istedik. Tüm divan kurulumuzla beraber aldığımız karar neticesinde de 25 Mart 2026 tarihinde partimizin kuruluş dilekçesini Sayın İçişleri Bakanlığı'mıza vermek üzere toplandık" diye konuştu.

