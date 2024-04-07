Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım

31 Mart seçimlerinde koltuğunu CHP'li Alper Yeğin'e kaptıran eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Döğücü haberlere "Mevcut başkana sesleniyorum; Jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum! Hodri meydan!" sözleriyle tepki gösterirken çağrı yaptığı Yeğin'den de yanıt gecikmedi. Yeğin, "Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağılüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" dedi.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ İLE İLGİLİ BOMBA JAKUZİ İDDİASI

CHP, AK Parti'nin 16 yıldır yönettiği Sancaktepe Belediyesi'ni 31 Mart yerel seçimlerde yüzde 50,59 oy ile kazandı. Eski başkan Şeyma Döğücü, görevini Alper Yeğin'e devretti. Ancak devir teslim sonrasında başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Çok konuşulan bu iddialar üzerine Şeyma Döğücü bir açıklama yaparak, "Mevcut başkana sesleniyorum; Jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum! Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK KATI 6 BİN METREKARE, JAKUZİ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi'ne yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerini Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında anlattı. Özkan, Alper Yeğen'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittiğini ifade ederek, "Başkanlık katı 6 bin metrekare; oda, oda, oda, dinlenme odası, dinleme odası, dinlemen odası, jakuzi, 200 metrekarelik mutfak. Bu nasıl olabilir? Kamu nasıl böyle yönetilebilir? Aşağıda millet büyük fakirlik çekerken, çadırda iftarlık almak için insanlar varken, bunu nasıl yapabilir bir siyasi yönetim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybetmesi boşuna değil." sözleriyle makam odasında jakuzi iddialarını dile getirdi.

"JAKUZİ OLDUĞUNU İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK"

Bu iddiaların üzerine Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından açıklama yaparak 'hodri meydan' dedi. Döğücü, "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; Jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum! Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

YEĞİN: DÖĞÜCÜ DÖNEMİNDE TADİLAT İŞLEMİ YAPILMADI AMA...

Döğücü'nün çağrı yaptığı yeni Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeğin, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" dedi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARA YANIT VERDİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in "Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" sözleriyle hedef aldığı İsmail Erdem de Twitter hesabından iddialara yanıt verdi.

Erdem, "Sancaktepe Belediye binasını 2017 de yaptıran ve hizmete alan biziz. Yalan ve iftiralara alışkın zavallılar, kirlenmiş ruh halleriyle tezgah peşindeler. Başkanlık katı denilen yer, binanın çatı arası kattır. Başkanlık makamı vardır, toplantı odası (yönetim odası) var, Halkla ilişkiler odası, Misafir bekleme salonu, özel kalem odası, Başkanlık danışman birim odaları, mesciti ve 20 metre kare mutfak. Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira. Yalancının mumu ne zaman söner bunu milletimize havale ediyoruz. Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe belediye binası da Sancaktepe halkınındır" dedi.