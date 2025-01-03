Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
Piyasaların gözü alacağı kararlarda! Trump, Türkiye'nin önünü açabilir

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Şam'da Esad'ın İşkence Merkezini Ziyaret Etti

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Şam'da Esad'ın İşkence Merkezini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret ederek işkence mağdurlarıyla dayanışmalarını ifade etti. Ziyaret, AB'den Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'da "Esad'ın işkence merkezi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte yeni Suriye yönetimi ile görüşmek üzere başkent Şam'a geldi. Bakan Baerbock ve Barrot ile AB Suriye Heyeti Başkanı Michael Unmacht, Esad rejiminin muhaliflere karşı işlediği suçların simgesi haline gelen Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti. İki bakan ve AB yetkilisine Suriyeli sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler eşlik etti. Baerbock, Barrot ile AB Suriye Heyeti Başkanı Unmacht, hücreleri ve tutukluların cansız bedenlerinin geçirildiği pres makinesini inceledi. Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamaya göre Baerbock, Barrot ve Unmacht; tutuklular, mağdurlar ve kayıp kişilerle dayanışmalarını ifade etti, hapishanedeki işkence izleri karşısında şok olduklarını belirterek mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanması, işkence suçlarının işleyenlerin cezasız bırakılmaması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

AB'den bakan düzeyindeki ilk ziyaret

Bakanlar daha sonra Başkanlık Sarayı'nda Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı. Söz konusu ziyaret, Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
img

3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
img

Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Ocak günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 3-4 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma? Uzak Şehir final mi yapıyor 2025? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.