Almanya Türkiye İlişkileri Vurgulandı
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır" dedi. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika