Almanya, Tahran Büyükelçiliğini tahliye etti

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Tahran Büyükelçiliği personelinin güvenli bir yere tahliye edildiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Tahran Büyükelçiliği personelinin tahliye edildiğini duyurdu.

Almanya, İran savaşının birinci haftası geride kalırken dikkat çekici bir karar aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar sonrası artan tehdit durumu nedeniyle Tahran Büyükelçiliği personelinin tahliye edildiği bildirildi. Bakanlık, "İran'ın başkenti Tahran'daki Alman büyükelçiliği personeli tehdit durumu nedeniyle geçici olarak yurt dışına güvenli bir yere nakledildi" açıklamasında bulundu.

Alman basını, Almanya'nın Tahran Büyükelçi Axel Dittmann'ın da diğer büyükelçilik personeli ile birlikte ülkeyi terk ettiğini ve tahliyenin karayolu ile Azerbaycan üzerinden gerçekleştiğini aktardı.

Almanya, Ocak ayında Tahran Büyükelçiliği'nde görevli personel sayısını azaltmıştı. - BERLİN

