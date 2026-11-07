Almanya Savunma Bakanı Pistorius zorunlu askerliğe gerek kalmayabileceğini söyledi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius zorunlu askerliğe karşı gençlerin düzenlediği protestoların ardından yaptığı açıklamada, Alman ordusunun (Bundeswehr) personel ihtiyacının gönüllüler tarafından karşılanmasına ilişkin uygulamanın olumlu sonuçlarla devam ettiğini, zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülmesine gerek kalmayabileceğini ifade etti.

Almanya'da Eylül ve Ekim aylarında onlarca kentte binlerce gencin protestosuna neden olan zorunlu askerlik hizmetinde Savunma Bakanlığı geri adım attı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Alman medyasına yaptığı açıklamada, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) personel ihtiyacının gönüllüler tarafından karşılanmasına ilişkin uygulamanın olumlu sonuçlarla devam ettiğini belirterek zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülmesine gerek kalmayabileceğini söyledi. Pistorius, 1 Ocak 2026 tarihinden beri yürürlükte olan Yeni Askerlik Hizmet Yasası kapsamında gönüllü askerlik yapmak isteyenlerin sayısında artış olduğunu ve Alman Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının 190 bine dayandığını belirtti. Bu sayede Alman Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısının son 13 yılın en yüksek sayısına ulaştığını belirten Pistorius, "Bu eğilim devam ederse personel artışı ilgili büyüme sorunumuz olmayacak. Alman Silahlı Kuvvetleri muhtemelen zorunlu askerlik olmadan personel ihtiyacını karşılayabilir. O zaman da zorunlu askerlik konusunda hiçbir tartışma olmayacak" dedi.

"Gençlerin endişelerini anlıyorum"

Bakan Pistorius, Eylül ayının sonunda 100 kentte 45 binden fazla öğrencinin zorunlu askerliğe karşı sokağa çıkması ve 31 Ekim'deki ülke çapındaki gösterilerde zorunlu askerliğin de protesto edilmesine ilişkin, "Gençlerin endişelerini büyük ölçüde anlıyorum. Gençler cepheye gitmek ve savaşta ölmek istemediklerini söylediklerinde onlara 'Biz de tam olarak aynı şeyi istiyoruz. Bu nedenle caydırıcı bir güç olarak hareket edebilecek güçlü silahlı kuvvetlere ihtiyaç duyuluyor' demek isterim" diye konuştu.

Almanya'da yeni askerlik hizmetine ilişkin yasa

Bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren yeni askerlik hizmeti yasası, gençlerin gönüllülük esasına göre askerlik hizmetini yerine getirmesine ve askerliğe elverişli olanların belirlenmesine yönelik düzenlemeler içeriyor. 2008 yılında veya daha sonrasında doğan tüm genç erkek ve kadınlara, askerlik hizmetine yönelik motivasyonlarını da soran bir anket gönderiliyor. Erkeklerin anketi doldurması zorunlu kadınların ise böyle bir zorunluluğu yok. Gönüllü olarak askerlik yapmak isteyenler de maaş ve özlük hakları dahil bir dizi teşviklerle belirlenen sürede silah altına alınıyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) söz konusu yasa ile asker sayısını 2035 yılına kadar 255 bin ile 270 bin arasına çıkarmayı planlıyor. Yasa, bu sayılara gönüllüler aracılığıyla ulaşılamaması durumunda Alman Federal Meclisi (Bundestag) kararı ile zorunlu askerlik uygulamasının geri getirilebilmesine de imkan tanıyor.

Almanya'da zorunlu askerlik protestoları

Ülkede yılbaşından bu yana yürürlükte olan Yeni Askerlik Hizmeti Yasasında zorunlu askerliğin de ihtiyaç halinde yeniden geri getirilebileceğine ilişkin hüküm tartışmaları da beraberinde getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın doğu kanadının korunması, NATO misyonu kapsamındaki görevler ve Alman ordusunun güçlendirilmesi için zorunlu askerliğin gerekliliğine ilişkin artan açıklamalar askerlik çağındaki gençlerin tepkisine neden oldu. 2008 ve sonrası yıllarda doğanların yeni askerlik hizmeti yasası kapsamında adreslerine gönderilen formları doldurmayanlara 250 euroya kadar para cezası verileceğinin duyurulması da tepkileri daha da artırdı. Eylül ayının sonunda Almanya'da 100 kentte 45 binden fazla öğrenci zorunlu askerliğe karşı sokağa çıktı. Gençlerin sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto ettiği gösterilerde olaylar çıktı. Son olarak 31 Ekim ve 1 Kasım'da Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi. Bu gösterilerde Alman hükümetin zorunlu askerlik planına da tepki gösterildi.

Gençlik örgütleri ayrıca 20 Kasım'da zorunlu askerlik uygulamasına karşı ülke çapında okullarda eylem çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı