Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Trump, Alaska'da Putin'i kırmızı halıda karşılayarak savaşın gidişatını etkiledi"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Trump'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini reddetmesini ve Putin'e karşı olan tutumunu eleştirerek, savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini erken aşamada reddetmesinin "taktiksel bir hata" olduğunu belirterek, "Trump, Alaska'daki zirvede kırmızı halıda Putin'i bir dostu gibi karşılayarak savaşın gidişatını ve Putin'in özgüvenini etkiledi" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümünde Alman kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik tutumunu eleştirdi. Bakan Pistorius, ABD Başkanı Trump'ın 2025 yılı başlarında yaptığı açıklamalarla Ukrayna'nın NATO üyeliğini erken aşamada reddetmesini taktiksel bir hata olarak gördüğünü belirterek, "Ne yazık ki Amerikan Başkanı çok erken ve gereksiz yere Ukrayna'nın NATO üyeliğini müzakere masasından kaldırdı. Bu değerli bir pazarlık kozu olurdu, başka şeyleri müzakere etmek için kullanılabilecek değerli bir pazarlık kozu olurdu" ifadelerini kullandı. Pistorius, Trump'ın Putin'e yönelik tutumumu da eleştirerek, "Trump Alaska'daki zirvede kırmızı halıda Putin'i bir dost gibi selamlayarak savaşın gidişatını ve Putin'in özgüvenini etkiledi" diye konuştu.

Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği hava saldırılarını da eleştirerek, "Orada her gece yaşananların bir ülkeyi fethetmek ile hiçbir ilgisi yok. Halk eksi 20 derece soğukta terörize ediliyor. Tek bir metrekare toprak bile kazanılmıyor, amaç Ukraynalıların moralini bozmak ve ülkeyi yok etmek" dedi. Pistorius, Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmek için verebileceği muhtemel toprak tavizlerinin yalnızca Ukrayna'nın verebileceği bir karar olduğunu söyledi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
