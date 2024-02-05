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Almanya Savunma Bakanı Kosova'da Cumhurbaşkanı Osmani ile Görüştü

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kosova'da Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Osmani, Almanya'dan Kosova'nın AB ve NATO üyeliği için destek istedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kosova'da Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ile bir araya geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, resmi ziyaret kapsamında Kosova'ya geldi. Pistorius, Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Osmani ve Pistorius, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Osmani, Almanya'dan Kosova'nın AB ve NATO üyeliğine alınması için destek istedi. Sırbistan hükümetinin sürekli olarak Kosova'nın toprak bütünlüğüne karşı geldiğini ve Kosova'ya karşı saldırı girişimlerinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Osmani, "Gelecekte bu saldırıları önlemek için Almanya yanı sıra diğer müttefik ve ortakların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Osmani, "Almanya'nı Kosova'da KFOR bünyesi altında bulunan askeri birliklerini artırma kararı halkımıza ve aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve uzun vadeli güvenlik için ortak çabalarımıza verilen desteğin yansımasıdır" dedi.

Bakan Pistorius de, burada yaptığı konuşmasında, NATO'nun KFOR'un Kosova'daki istikrar ve güvenliğin garantörü olmaya devam edeceğini ve baharda KFOR bünyesinde görevli askerlerine ilave birlikler konuşlandıracaklarını söyledi.

Bakan Pistorius, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Başbakan Albin Kurti ve Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile de görüşmeler gerçekleştirdi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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