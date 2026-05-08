Alman Bakan Wadephul: 'Fransa ve İngiltere ile birlikte Rusya-Ukrayna müzakereleri için yeni bir girişimde bulunmak istiyoruz'

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman basınına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarda Avrupa'nın yeni bir girişimde bulunacağını duyurdu. Wadephul, "Daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız ve bu konuda ABD ve Ukrayna ile görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Fransa ve İngiltere ile E3 formatında müzakereleri yeniden başlatmak için yeni bir girişimde bulunmak istiyoruz" dedi.

Alman medyasında yer alan haberlerde Avrupalıların yeni müzakere adımının arkasında ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na değil, İran savaşına odaklanmış olmasının yattığına işaret edildi. Haberlerde Avrupa ülkelerinin Ukrayna savaşında daha güçlü rol oynamak için söz konusu adımı atmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Kremlin: "Putin, Avrupalılarla müzakerelere hazır"

Rusya'dan ise Avrupalıların Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki yeni adımını nispeten destekleyen bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalılar da dahil olmak üzere herkesle müzakereye hazır olduğu bildirildi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Avrupa ile diyaloğa açık. Avrupalılar diyaloğa hazır olduklarında biz de hazır olacağız. Avrupalıların sergilediği pozisyon nedeniyle temasları başlatan biz olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde, Washington'un İran ile savaşa odaklandığı Şubat ayından ilerleme kaydedilmedi. Dışişleri Bakanı Wadephul'un yeni müzakere adımında dile getirdiği E3 formatı ise Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşuyor ve İran ile yapılan nükleer anlaşmanın taraflarını oluşturuyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı