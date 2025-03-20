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Almanya'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Almanya'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Sonra Yeniden Açıldı
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ikinci ziyaret sırasında, 2012'de kapatılan Almanya'nın Şam Büyükelçiliği'ni yeniden faaliyete geçirdi.

Almanya, Şam Büyükelçiliğini 13 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a ikinci kez ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Baerbock, ülkede iç savaşın başlamasından sonra 2012'de kapatılan Almanya'nın Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schnecke sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock'un büyükelçiliği resmen yeniden açtığını belirterek, "Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın bir şekilde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Schnecke, büyükelçilik ekibinde az sayıda personel bulunduğunu, bu nedenle vize ve konsolosluk işlemlerinin Beyrut'tan yürütülmeye devam edeceğini aktardı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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