Almanya, İsrail'den Arrow 3 hava savunma sistemi satın alacak

Alman milletvekilleri, İsrail'den Arrow 3 hava savunma sisteminin 4,3 milyar euroya satın alınmasına ilişkin avans ödemesi yapılmasına onay verdi. Almanya, İsrail'den hava savunma sistemi satın alacak. Alman milletvekilleri, İsrail'den Arrow 3 hava savunma sisteminin yaklaşık 4 milyar euroya satın alınmasına ilişkin 560 milyon euroluk avans ödemesi yapılmasına onay verdi. Parlamento kaynakları, milletvekillerinin ayrıca 6 adet Alman yapımı Iris-T SLM hava savunma sisteminin yaklaşık 950 milyon euroyu satın alınmasına yeşil ışık verdiğini ifade etti.

Alman milletvekilleri, İsrail'den Arrow 3 hava savunma sisteminin 4,3 milyar euroya satın alınmasına ilişkin avans ödemesi yapılmasına onay verdi.

Almanya, İsrail'den hava savunma sistemi satın alacak. Alman milletvekilleri, İsrail'den Arrow 3 hava savunma sisteminin yaklaşık 4 milyar euroya satın alınmasına ilişkin 560 milyon euroluk avans ödemesi yapılmasına onay verdi. Parlamento kaynakları, milletvekillerinin ayrıca 6 adet Alman yapımı Iris-T SLM hava savunma sisteminin yaklaşık 950 milyon euroyu satın alınmasına yeşil ışık verdiğini ifade etti.

Söz konusu hava savunma sistemlerinin ödemeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin savunmasını güçlendirmek için Başbakan Olaf Scholz tarafından açıklanan 100 milyar euroluk fondan karşılanacak. Almanya'nın anlaşmanın planladığı gibi gitmesi halinde Arrow 3 hava savunma sistemini 2025'in son çeyreğinde teslim alması bekleniyor.

"Yalnızca Almanya ile ilgili olmayan büyük bir proje"

Scholz yaptığı açıklamada, söz konusu savunma yatırımının "yalnızca Almanya ile ilgili olmayan büyük bir proje" olduğunu belirterek, "İşlerin yavaş yavaş ilerlediğini ve her şeyin de onaylanacağına inanıyoruz" dedi.

Balistik füzeleri engelleyebiliyor

Dünya atmosferinin üzerindeki füzeleri vurmak için tasarlanan uzun menzilli Arrow 3, komşu Avrupa Birliği ülkelerine de koruma sağlaması bekleniyor. İsrailli IAI'ye göre, Arrow 3 sistemi, 2 bin 400 kilometreye kadar bir mesafeden ateşlenen balistik füzeleri engelleyebiliyor. Sistem ilk olarak 2017 yılında İsrail'de bir hava üssünde konuşlandırıldı ve İsrail'i İran ve Suriye'den gelecek saldırılara karşı korumak için kullanıldı. - BERLİN