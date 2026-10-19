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Almanya İçişleri Bakanlığı üçlü içişleri zirvesini gösteriler nedeniyle iptal etti

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Almanya İçişleri Bakanlığı, 20-21 Ekim'de Bavyera'nın Elmau kentinde planlanan Fransa-İtalya-Almanya İçişleri Bakanları Zirvesi'nin Fransa ve İtalya'daki sokak gösterileri nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık, yeni tarihin ileri bir tarihte duyurulacağını bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, 20-21 Ekim tarihlerinde Bavyera eyaletinin Elmau kentinde yapılacak olan Fransa-İtalya- Almanya İçişleri Bakanları Zirvesi'nin her iki ülkedeki sokak gösterileri nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Fransa ve İtalya merkezli sokak gösterileri ve sonrasında yaşanan şiddet olayları Avrupa kıtasının geneline yayılma eğilimi gösterirken, uluslararası toplantıların da iptal edilmesine neden oldu. Almanya İçişleri Bakanlığı, 20-21 Ekim tarihlerinde Bavyera eyaletinin Elmau kentinde yapılacak olan Fransa-İtalya-Almanya İçişleri Bakanları Zirvesi'nin her iki ülkedeki sokak gösterileri nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, üçlü içişleri bakanları zirvesine ilişkin yeni tarihin ileri bir tarihte duyurulacağı da bildirildi.

Fransa ve İtalya'daki şiddetli sokak olayları nedeniyle son anda ertelenen zirvenin Bavyera eyaletinin Elmau kentindeki tarihi Elmau Kalesi'nde yapılması planlanmıştı. Zirvede Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Fransız ve İtalyan mevkidaşları Laurent Nunez ve Matteo Piantedosi ile bir araya gelmesi öngörülüyordu.

Almanya İçişleri Bakanlığının bu ay başında zirveye ilişkin yaptığı duyuruda, "Almanya, Fransa ve İtalya, iç güvenlik alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi ve Avrupa'da daha fazla güvenlik için ortak stratejiler geliştirmeyi hedefliyor. Elmau Strateji Zirvesi'nin odak noktası, organize suçla ortak mücadele, hibrit tehditlerin oluşturduğu ortak zorluklar ve toplumlarımızda radikalleşmeye karşı önlemler olacak" denilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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