Haberler

Almanya Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye 2 gemi yolladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası mayın temizleme görevi için 2 geminin bölgeye yollandığını duyurdu. Gemiler Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz'e doğru ilerliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye 2 gemi yolladığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere açıklamada bulundu. Pistorius, kapı önü açıklamasında, Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye 2 gemi yolladığını bildirdi. Pistorius, "Şu anda, mayın tarama gemimiz Fulda ve ikmal gemimiz Mosel, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz'e doğru seyrediyor" dedi.

Pistorius, mayın tarama operasyonuna katılmadan önce İran ve Umman'dan onay alınması gerektiğini belirterek, herhangi bir görevin İran ile ABD arasındaki müzakerelerde yaşanacak gelişmelere de bağlı olduğunu ekledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Bektaş'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6

Uzman isimden 3 il için dikkat çeken deprem açıklaması
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onu konuşuyor
Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Şok ayrılık! Diziden çıkarılan oyuncudan çok konuşulacak sözler
Aziz Yıldırım'dan bir yıldız daha! Taraftar havalara uçacak

Aziz Yıldırım çok büyük oynuyor! Taraftar havalara uçacak
İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay! Sabah fark edince neye uğradığını şaşırdı
Konak'ta film gibi operasyon! Firariler kaçamadı: Silah, uyuşturucu ve para...

Dron havalandı, operasyon başladı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti