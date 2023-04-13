Üye Girişi
Haberi Paylaş
Almanya'dan Polonya'ya MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ihracına onay

Almanya'dan Polonya'ya MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ihracına onay

Politika Haberleri

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29 tipi savaş uçağını Ukrayna'ya ihraç etmesine onay verdiğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29 tipi savaş uçağını Ukrayna'ya ihraç etmesine onay verdiğini duyurdu.

Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı ihracatına yönelik başvurusuna onay verdi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, Polonya'nın Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29 tipi savaş uçağını Ukrayna'ya ihraç etmesine onay verdiğini duyurdu. Pistorius, talebin kendilerine bugün ulaştığını ve Almanya'nın aynı gün onay verdiğini dile getirdi.

Almanya, 1990'daki yeniden birleşme sırasında Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan 24 adet MiG-29 savaş uçağı devralmış, 2004'de 22 savaş uçağını Polonya'ya devretmişti. Uçaklardan 1'i kaza yapmış, 1'i ise müzede sergileniyor. Polonya'nın elindeki MiG-29'ları üçüncü bir ülkeye göndermek için Almanya'nın iznine ihtiyacı var. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna Polonya Almanya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title