Almanya'daki gurbetçilerden deprem bölgesine destek

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki gurbetçiler tarafından toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi.

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Türk Topluluğu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren "Zeit für Solidaritt/Dayanışma Zamanı" inisiyatifi, proje ortaklarıyla deprem bölgesinde umutları yeniden yeşertmek için çalışıyor. Devam eden "bir kutu umut/hoffnung im karton", "Mobil Sosyal Market" ve kız üniversite öğrencileri için "Dayanışma Zamanı-Bursu" ile acil ihtiyaçlara odaklanırken, diğer yandan kamuoyunun dikkatini bölgedeki ciddi sorunlara çekmeye çalışıyor.

Depremzede çocuklar için bin 833 çift ayakkabı

İnisiyatif proje ortakları ile birlikte gerçekleştirdiği "bir kutu umut" projesi ile bireysel bağışlar yoluyla 631 çift ayakkabı, 319 paket kırtasiye çantası, çok sayıda oyuncak, sırt çantası ve diğer okul malzemelerini topladı. Toplanan ayakkabıların beşte biri (135 çift) Suriye'ye gönderilmek üzere ayrılırken, geri kalan malzeme 14 Nisan gecesi Adana Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaştırıldı. Bunun yanı sıra Essen merkezli bir ayakkabı firması tarafından kampanyaya bağışlanan 30 bin euro değerindeki bin 202 çift ayakkabı da firmanın Türkiye depolarından Adana Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Ayakkabılar ve okul malzemeleri Ramazan Bayramı ve Çocuk Bayramı öncesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığının koordinasyonunda belediye ekiplerince Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te depremden etkilenen bölgelere ulaştırılacak.

Belediyenin Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı ile devam eden kardeş kent çalışmaları bağlamında hayat bulan proje kapsamında, Kuzey Ren Vestfalya'dan ilkokul öğrencilerinin depremzede akranları için hazırladığı resim ve mektuplarla bir sergi hazırlanacak.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da 915 gıda kolisi dağıtılacak

Diğer yandan, Adıyaman ve Şanlıurfa'da özellikle kırsal bölgelerde yaşayan depremzedelere destek olunması için gıda paketleri hazırlandı. Bayram öncesinde dağıtımı gerçekleştirilmesi planlanan paketler 'Sosyal Market' projesi çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Mobil sosyal market uygulaması; Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinde yaşayan kişilere yönelik uzun vadeli bir iş birliğinin temel taşı olarak görülüyor.

İnisiyatif diğer yandan İstanbul Vakfı ile iş birliği içerisinde kız öğrencilere yönelik bir burs programı başlatıyor. Proje başlangıcı için inisiyatif 40 bin euroluk bir bütçe ayırdı. - ESSEN