Almanya'da vicdani retçilerin sayısında dikkat çeken artış

Almanya'da Avrupa'nın en güçlü ordusu hedefine rağmen bu yıl vicdani retçilerin sayısında artış görülürken, ilk 3 ayda 2 bin 656 kişi askerlik yapmak istemediğini bildirdi.

Almanya'da Avrupa'nın en güçlü ordusu hedefine rağmen bu yıl vicdani retçilerin sayısında artış görüldü. Silahlı Kuvvetleri'ndeki (Bundeswehr) asker sayısını 460 bine çıkararak, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurmak isteyen ülkede, bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 656 kişi askerlik yapmak istemediğini belirterek bunun için resmi başvuruda bulundu. Alman medyasının Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine dayandırdığı haberlere göre; 2026 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan ilk 3 ayında vicdani retçilerin sayısındaki artışın geçmiş yılların tamamıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici olduğuna vurgu yapıldı.

Vicdani retçilerin sayısı 2024 yılında 2 bin 998, 2025 yılında 3 bin 867 olmuştu

Haberlerde, Almanya'da 2024 yılının tamamında vicdani retçilerin sayısının 2 bin 998, 2025 yılının tamamında ise 3 bin 867 olduğuna işaret edildi. Eğilimin bu şekilde devam etmesi durumunda 2026 yılının tamamında vicdani retçilerin sayısının 2011 yılında zorunlu askerliğin kaldırılmasından bu yana en yüksek rakamlara ulaşacağına işaret edildi. 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki vicdani ret başvuruları eğiliminin diğer aylarda devam etmesi durumunda, Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin sayısının bu yılın tamamında 10 binin üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

Vicdani retçiler için ana sebep askerlik yasası ve küresel gergin durum

Haberlerde, vicdani retçilerin sayısındaki bu artışın altında yatan temel nedenin, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik hizmet yasası ve küresel düzeydeki gergin güvenlik durumu olarak belirtiliyor. Özellikle Alman Silahlı Kuvvetlerinde hedeflenen asker sayısına ulaşılamaması durumunda zorunlu askerliğin Alman Meclisi kararı ile yeniden geri getirilebileceği ve askerlik yükümlüsü olanların Almanya dışında 3 aydan fazla kalmalarının izne tabi olacağı tartışmaları vicdani retçilerin sayısını önemli ölçüde artırdı.

Almanya geçen hafta 460 bin asker hedefini açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, 2. Dünya Savaşından sonra ilk kez Almanya'nın askeri strateji belgesini açıklamış, Rusya kaynaklı artan tehdit ışığında Alman ordusundaki asker sayısını 460 bine çıkarma hedefini duyurmuştu. Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurmak istediklerini belirten Pistorius, "Dünya daha öngörülemez ve daha tehlikeli hale geldi" demişti.

Almanya'da askerlik hizmeti

Almanya'da askerlik hizmeti şu anda halen gönüllülük esasına dayanıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni askerlik hizmet yasası, gönüllü askerliği teşvik eden, silah altına alınanlara maaşın yanında eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde bir dizi imkanlar sunan düzenlemeler içeriyor. Yeni askerlik hizmet yasası kapsamında bu yılın başından beri 18 yaşını dolduran gençlere askerlik yapıp yapmak istemedikleri sorusunun da yer aldığı bir anket formu gönderiliyor. Bu formlar sayesinde Alman ordusunda gönüllü askerlik yapmak isteyenler belirleniyor. Yeni yasa Temmuz 2027'den sonra ise erkeklerin zorunlu askerlik muayenesinden geçmesini öngörüyor.

Almanya'da vicdani ret hakkı

Vicdani ret hakkı, Alman Anayasası'nda "Hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı askerlik hizmetine zorlanamaz" hükmüyle güvence altına alınmıştır. Vicdani ret başvuruları zorunlu askerliğin kaldırıldığı 2011 yılından sonra azalmış olsa da Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeniden artma eğilimine girdi. Yeni askerlik tartışmalarının tartışıldığı 2025 yılında ise vicdani ret başvuruları 3 bin 800'ün üzerine çıktı. Vicdani ret başvuruları, içinde danışmanlık hizmeti merkezlerinin de olduğu, bireyin askerlik yapmak istemediğinin gerekçelerinin inandırıcı şekilde ortaya konulmasını da içeren bir dizi prosedür gerektiriyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı