Almanya'da Ünlülerden Gazze için İkinci Mektup: 360 İmza Toplandı

Almanya'da Gazze Şeridi'ndeki açlık krizi nedeniyle İsrail hükümetine daha fazla baskı yapılması için Başbakan Friedrich Merz'e mektup gönderen ünlü isimlerin sayısı 162 yeni imza ile birlikte 360'ı geçti. İmzacılar, Merz'ten İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve Gazze'de acil ateşkes için girişimde bulunmasını istiyor.

Almanya'da müzik, eğlence ve medya dünyasından 200'den fazla kişinin Gazze Şeridi'ndeki duruma yönelik geçtiğimiz hafta Başbakan Friedrich Merz'e yönelik gönderdiği mektuba destek artıyor. İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de acil ateşkes için girişimde bulunulması çağrısı yapan sinema, tiyatro ve müzik dünyasından 200'den fazla Alman sanatçıya yeni isimler destek verdi. Almanya'nın İsrail politikasının eleştirildiği mektuba 162 sanatçının daha imza vermesiyle Gazze Şeridi'ndeki insani kriz nedeniyle İsrail hükümetine daha fazla baskı yapılması çağrısında bulunan ünlü isimlerin sayısı 360'ı aştı. Yeni imzacılar arasında Nina Chuba ve Clueso gibi müzisyenler, yönetmen Fatih Akın, Yvonne Catterfeld ve Katharina Böhm gibi oyuncular yer alıyor. Mektuba yeni imza atan sanatçıların, "Gazze'nin ölmesine izin vermeyin Sayın Merz!" başlıklı çağrıya tümüyle destek verdiği belirtildi.

Ateşkes ve yardım teslimatı talebi

Sayıları 360'ı aşan ünlü isim, Almanya'nın İsrail politikasında değişiklik talep ediyor. Sanatçılar özellikle, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurulmasını, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasını, İsrail'in ateşkese zorlanmasını ve Gazze'ye engelsiz insani yardım ulaştırılmasını talep ediyor.

Almanya'da sinema, tiyatro, dizi, televizyon ve müzik dünyasından 200'den fazla isim, geçtiğimiz hafta Başbakan Friedrich Merz'e bir açık mektup yazarak Gazze için derhal harekete geçme çağrısında bulunmuştu. Merz veya Başbakanlık henüz söz konusu mektuba cevap vermedi. - BERLİN