Almanya'da PKK Üyesi Yüksel K. Tutuklandı

Almanya'da PKK Üyesi Yüksel K. Tutuklandı
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Almanya Federal Başsavcılığı, Yüksel K.'nın terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yapılanmasında yer aldığını ve tutuklandığını duyurdu. Yüksel K.'nın Almanya'da terör örgütünün propaganda faaliyetlerini koordine ettiği belirtildi.

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi bir kişi tutuklandı.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yüksel K. hakkında Alman Ceza Kanunu'nun "yabancı bir terör örgütü üyesi olma ve onun için faaliyet yürütme" iddiaları kapsamında 4 Nisan 2025 tarihli mahkeme kararı bulunduğu bildirildi. Bu nedenle Yüksel K.'nın Bremen kentindeki evinde polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Yüksel K.'nın Haziran 2016'dan Temmuz 2023'e kadar terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılanması içinde yer aldığı kaydedildi. Açıklamada şahsın, terör örgütünün Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini koordine etme sorumluluğu ile yönetici pozisyonunda bulunduğu da bildirildi. Ayrıca PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticileriyle de bağlantısı olduğu da vurgulandı.

Yüksel K.'nın mahkeme tarafından tutuklanarak Bremen'deki cezaevine götürüldüğü bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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