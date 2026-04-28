Almanya'da NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya silah sevk edilen tren istasyonunda gizli kamera bulundu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti sınırları içinde yer alan, NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının en önemli noktalarından biri olan Minden tren istasyonunda gece görüş özelliği de olan gizli bir kamera bulundu. Casusluk faaliyeti kapsamında soruşturulan olayla ilgili Litvanya vatandaşı bir kişinin soruşturulduğu, evinde aramalar yapıldığı bildirildi.

Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana artış gösteren casusluk faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan, NATO'nun doğu kanadı ile Ukrayna'ya yapılan askeri nakliye ve silah sevkiyatlarının yapıldığı en önemli duraklardan biri olan Minden tren istasyonunda gece görüş özelliği de olan gizli bir kamera bulundu. Olay, bir demiryolu çalışanının Minden tren istasyonunda 5 metre yüksekliğindeki bir direkte üzerinde Alman Demiryolları Deutsche Bahn (BD) logosu yapıştırılmış bir cihaz fark etmesiyle ortaya çıktı. Alman Demiryollarının böyle bir cihazı ve uygulaması olmadığı bilen çalışan, güvenlik birimlerine haber verdi.

Gizli kamera gece görüş kabiliyetine sahip

Polisin ve adli makamların yaptığı soruşturmanın ilk bulgularında, söz konusu gizli kameranın 2025 yılı veya öncesinde bulunduğu alana yerleştirilmiş olabileceği, NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya yapılan askeri nakliye ve silah sevkiyatlarının gerçekleştiği bölümü net olarak görebildiği tespit edildi. Gizli kameranın gece görüş kabiliyetine sahip olduğu da belirlendi.

Litvanyalı bir şüpheli hakkında soruşturma sürüyor

Almanya'da güvenlik birimlerini harekete geçiren olayla ilgili soruşturma sürerken bu sabah saatlerinde Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Detmold kentinde birkaç yıldır Almanya'da yaşayan Litvanya vatandaşı bir kişinin evinde arama yapıldı. Savcılık, şüphelinin sabotaj amaçlı casusluk faaliyetlerinde bulunmak suçlamasıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Alman medyası, şüpheli Litvanya vatandaşının gizli kameranın bulunmasının ardından sıkı takip içinde olduğunu, telefonunun dinlendiğini, şifreli sohbetlerinin çözümü için telefonuna casus yazılım yüklendiğini bildirdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Kriminal Dairesinin soruşturmasına göre ise Litvanyalı şüpheli, Minden tren istasyonuna bilinen bir markanın 50 euro değerindeki kamerasını yerleştirdi. Güneş enerjisi ile çalışan ve yabancı bir SIM karta sahip olan kameranın geceleri de canlı kayıt yapabilme özelliği bulunuyor. Yine araştırmaya göre, kameranın bakış açısı Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) ait askeri nakliye araçlarının manevra alanını görecek şekilde yerleştirilmiş. Haberlerde Minden tren istasyonunun hem NATO'nun doğu kanadını korumaya dönük askeri nakliye ekipmanlarının transferinde hem de Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarında önemli bir durak ve aktarma noktası olduğuna vurgu yapıldı. Minden tren istasyonu yakınında Alman ve İngiliz birliklerin yer aldığı bir askeri kışlanın da bulunduğu belirtilen haberlerde yetkililerin olayı casusluk faaliyeti kapsamında değerlendirdiği ve arkasında Rusya'nın olabileceğinden şüphelendikleri de bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı