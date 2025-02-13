Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya Barış Planı Vurgusu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya bir barış planının dayatılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir sonraki görev, burada dayatılan bir barışın olmamasını sağlamak" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik müzakereler hakkında konuştu. Rusya'nın taleplerine karşı çok hoşgörülü davranılmaması konusunda uyaran Scholz, "Bir sonraki görev, burada dayatılan bir barışın olmamasını sağlamak" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın barış anlaşmasından sonra bile gelişme fırsatına sahip olmasının gerekli olduğuna işaret eden Scholz, " Ukrayna'nın savaştan önce olduğundan daha büyük ve Batı silahlarıyla donatılmış güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor" dedi.

Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceği konusunda iyimserliğini dile getirerek, "Onunla yaptığım görüşmeler ve danışmanlarımın onun danışmanlarıyla yaptığı görüşmeler, ABD'nin de Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini umabileceğimiz ve varsayabileceğimiz gerçeğine dayanıyor" dedi.

Scholz, Alman ordusunun da dahil olacağı bir Ukrayna barış gücü hakkındaki tartışmanın henüz erken olduğunu belirtti. - BERLİN