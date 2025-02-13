AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya Barış Planı Vurgusu

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya Barış Planı Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde bir barış planının dayatılmaması gerektiğini belirterek, Ukrayna'nın güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya bir barış planının dayatılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir sonraki görev, burada dayatılan bir barışın olmamasını sağlamak" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik müzakereler hakkında konuştu. Rusya'nın taleplerine karşı çok hoşgörülü davranılmaması konusunda uyaran Scholz, "Bir sonraki görev, burada dayatılan bir barışın olmamasını sağlamak" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın barış anlaşmasından sonra bile gelişme fırsatına sahip olmasının gerekli olduğuna işaret eden Scholz, " Ukrayna'nın savaştan önce olduğundan daha büyük ve Batı silahlarıyla donatılmış güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor" dedi.

Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceği konusunda iyimserliğini dile getirerek, "Onunla yaptığım görüşmeler ve danışmanlarımın onun danışmanlarıyla yaptığı görüşmeler, ABD'nin de Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini umabileceğimiz ve varsayabileceğimiz gerçeğine dayanıyor" dedi.

Scholz, Alman ordusunun da dahil olacağı bir Ukrayna barış gücü hakkındaki tartışmanın henüz erken olduğunu belirtti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Hastanedeki skandala inceleme
img

Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
img

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.