Alman Başbakan Merz: "ABD'nin NATO içinde güçlü Avrupa'ya sahip olmasında büyük çıkarı var"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı sıfatı ile İsveç'in başkenti Stockholm'de Başbakan Ulf Kristersson'un genel başkanlığını yaptığı Muhafazakar Parti'nin konferansına konuk olarak katıldı. Parti konferansının ardından her iki başbakan düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya Başbakanı Merz, İran savaşının ortaya çıkardığı ABD ile olan görüş ayrılıklarına rağmen Avrupa'nın NATO ittifakının işlerliğini sürdürmek için çaba göstermek istediğini söyledi. Merz, "Bu ittifakı gelecekte de ayakta tutmaya gerçekten kararlıyız. Bazı farklılıklar olduğunu biliyoruz. Hepimizin önünde zorluklar olduğunu biliyoruz, ancak nihai hedefimiz bu çatışmayı sona erdirmek ve İran'ın nükleer silah üretmesini engellemek. Bu hedef, ABD ve Avrupa'nın ortak hedefidir. Bunu nasıl başaracağımız tartışma konusudur, ancak İran'ın nükleer silah üretmesini engelleme kararında tamamen hemfikiriz ve bu hepimizin mümkün olduğunca çabuk başarmak istediği bir şeydir" dedi.

Başbakan Merz, Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerilim sonrası ABD askerlerinin bir bölümünün Almanya'dan geri çekilmesi adımının ne gibi riskler doğuracağı yönündeki soruya da cevap verdi. Alman Başbakan, "NATO'nun gücü yalnızca asker sayısına değil, ortak hedeflere bağlıdır ve bu bağlılık hala mevcuttur. ABD'nin NATO içinde güçlü bir Avrupa Birliği'ne sahip olmakta büyük bir çıkarı olduğuna ve bunun tersinin de geçerli olduğuna şüphem yok" diye konuştu.

Merz, Türkiye'deki NATO zirvesini işaret etti

Başbakan Merz, NATO kapsamındaki tartışmalara da işaret ederek, "Avrupa kıtasında ve ötesinde aynı zorluklarla karşı karşıyayız ve bu yüzden NATO'nun bunların çözümünde önemli rol oynayacağından hiç şüphem yok. Temmuz ayında Türkiye'de bir sonraki NATO Zirvesi için bir araya geleceğiz ve yaşadığımız bu bölgede güç, güvenlik ve özgürlük hedefleri doğrultusunda ilerleyeceğimize derin bir inançla bakıyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Almanya ile ABD arasında yaşanan son gerilim Başbakan Merz'in geçen ay Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" açıklaması ile başlamıştı. Merz daha sonra da ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermişti. Trump, Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunarak, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gerilimin ardından ABD, Almanya'da konuşlandırılmış yaklaşık 39 bin askerinden en az 5 binini geri çekme planlarını duyurmuştu. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı