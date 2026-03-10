Almanya Başbakanı Merz: "İran'daki savaşı sonlandırma konusunda ortak plan olmamasından endişeliyim"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki savaşın sona ereceği yönündeki umudunu paylaşmakla birlikte savaşı sonlandırma konusunda ortak bir plan olmamasından endişe duyduğunu belirterek, "Trump'ın umudunu paylaşıyorum savaş çabuk sona ererse piyasalar hızla normalleşecek" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, Babis ile yaptıkları görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış çabalarını, İran'da devam eden savaşı, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki haftalarda yapacağı zirveyi ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hedeflerini paylaştıklarını yineleyen Almanya Başbakanı Merz, "Ancak savaşın her günü daha fazla soru işaretini ortaya çıkarıyor. Bizi en çok endişelendiren şey bu savaşın nasıl hızlı ve ikna edici bir şekilde sona erdirilmesine dair ortak bir planın olmamasıdır. Bu arada tehlikeli bir tırmanış görüyoruz. İran, ülkemizin ortakları ve müttefikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelere rastgele saldırıyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Bölgedeki ortaklarımızla, Almanya ve Avrupa olarak tam dayanışma içindeyiz" dedi.

"Sonsuz bir savaşın hiçbir yararı yok" ifadelerini kullanan Merz, "İran'ın toprak bütünlüğünün, devlet yapısının ve ekonomisinin ortadan kalkmasına yönelik senaryonun hiçbir yararı yok. Libya, Irak veya bölgedeki diğer ülkelerde gördüğümüz gibi bu hepimize zarar verecektir. Bu, güvenliğimizi, enerji arzımızı ve muhtemelen göçle ilgili gelişmeleri de etkileyecektir. İsrail ve bölgedeki diğer ortaklar için de bu kalıcı güvenlik ve istikrar getirmeyecektir. İran'da iyi ve özgür bir yaşam isteyen insanlara da bir fayda sağlamayacaktır" dedi.

Merz, "Dünya, İsrail'in ve diğer ortakların tehdit altında olmadığı, Tahran'ın nükleer emellerinden vazgeçip terörü terk ettiği, bölgesel bir barış ve güvenlik düzeninin parçası olarak istikrarlı yaşayabilir bir İran'a ihtiyaç duymaktadır. Biz de ortaklarımızla özellikle Avrupa Birliği içinde bu perspektif doğrultusunda çalışıyoruz. Bu konuda İsrail ve ABD ile Avrupa ve NATO'daki ortaklarımızla, bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, artan enerji fiyatları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların hafifletilmesine karşı

Trump'ın İran'daki savaşın sona erebileceği yönündeki açıklaması sorulan Merz, "ABD Başkanı'nın bu savaşın çabuk sona ermesi yönündeki umudunu paylaşıyorum. ve eğer savaş çabuk sona ererse petrol ve enerji piyasalarında da nispeten hızlı bir normalleşme göreceğiz" dedi.

Merz, artan enerji fiyatları nedeniyle önemli bir tedarikçi olan Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının hafifletilmesine ise karşı çıktı. Merz, "Benim görüşüme göre, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesini düşünmek ile Ukrayna'yı desteklemek arasında seçim yapmak için bir neden yok. Yaptırımlar mı, dayanışma mı? Tutumumuz bellidir. Biz Ukrayna'nın yanındayız ve gerekirse böyle bir dönemi atlatmaya da hazırız. Ukrayna'ya yardım kesintiye uğramamalıdır, bu konuda ısrarcıyız. Bu ülkeye, Rusların saldırı savaşını püskürtmek ve bu savaşı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmek için yardım etmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Merz, "Bence Avrupa'nın güvenilir, uygun fiyatlı ve düşük emisyonlu bir enerji kaynağına sırtını dönmesi stratejik bir hataydı" diyen ve nükleer enerjiden çıkışı stratejik bir hata olarak nitelendiren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e destek verdi.

Merz, "Von der Leyen'in görüşünü paylaştığımı söylediğimde sizi şaşırtmayacaktır. Alman federal hükümetleri daha önce nükleer enerjiden çıkma kararı almıştır. Bu karar geri alınamaz. Bunu üzücü buluyorum, ancak durum böyledir ve şimdi mevcut enerji politikamızı optimize etmeye odaklanıyoruz. Şebekeleri genişletmeliyiz. Ayrıca enerji fiyatlarını da piyasa yoluyla mümkün olan en kısa sürede düşürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Uzun vadede sübvansiyonlarla fiyatları düşüremeyiz, ancak arzı artırarak bunu başarabiliriz ve gerçekten her gün mevcut enerji arzını artırmak için çalışıyoruz, böylece Almanya'da da fiyatlar düşebilir. Ancak bu, çok kısa sürede halledilebilecek bir görev değil. Bunun için zaman harcıyoruz, ancak üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek

Almanya Başbakanı Merz, ülkesinin ve Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Şu anda Kiev'e verdiğimiz desteği azaltmamalıyız. Aksi takdirde Moskova'ya Ukrayna ve Avrupa'yı zayıflatma fırsatı vermiş oluruz. Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakereler yaparken Avrupa da masada yer almalıdır. Moskova, ancak baskıyı daha da artırırsak taviz vermeye hazır olacaktır, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinin acilen gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi verilmesi konusunda artık birleşilmelidir" şeklinde konuştu.

Merz'den İsrail'e E1 projesi tepkisi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlara ve yasa dışı ilhak planlarına tepki gösteren Merz, "Burada çok net bir şekilde söylemek istiyorum ki bu türden eylemler iki devletli çözümü daha da zorlaştıracaktır. Federal Alman hükümeti bu tür adımlardan acilen vazgeçilmesini talep ediyor. Bu büyük bir hata olur" dedi.

Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan İsrail'in E1 yerleşim projesinden kaçınılması gerektiğini bunun büyük bir hata olacağını da ifade eden Merz, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un kendisinin talebi üzerine İsrail'e giderek bu konuyu görüşeceğini belirtti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı