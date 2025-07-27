Almanya Başbakanı Merz: 'Filistin devletinin tanınması gündemimizde yok'

Almanya Başbakanı Merz: 'Filistin devletinin tanınması gündemimizde yok'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde Filistin devletinin tanınmasını şu anda Berlin'in gündeminde olmadığını belirtti. Merz, Gazze'deki insani duruma ilişkin endişelerini ileterek, ateşkes ve insani yardım konularında acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Filistin devletinin tanınması şu anda Berlin'in gündeminde yer almamaktadır" dedi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Friedrich Merz'in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Kornelius, görüşmede Şansölye Merz'in Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani duruma ilişkin büyük endişesini dile getirdiğini belirtti. Netanyahu'dan, ateşkesin derhal sağlanması için elinden gelen her şeyi yapmasını isteyen Merz, İsrail Başbakanı'ndan Gazze'de açlık çeken sivil halka acil olarak insani yardım ulaştırılmasını talep etti. Alman Başbakan, yardımın halka hızlı, güvenli ve gerekli miktarda ulaştırılması gerektiğini vurgularken, "İsrail hükümeti tarafından açıklanacak daha kapsamlı önlemlere sahip adımların izlenmesi gereklidir" dedi.

Merz ayrıca Almanya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtirken, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan E3 ülkelerinin ve diğer Avrupalı ortaklarının, ABD ve Arap ülkeleri ile görüşmeler gerçekleştirerek ülkesinin gelecek günlerde Gazze'deki durumun iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğine karar vereceğini duyurdu.

"Filistin'in tanınması Berlin'in gündeminde yer almamaktadır"

Merz, Netanyahu ile görüşmesinde "Filistin devletinin tanınması şu anda Berlin'in gündeminde yer almamaktadır. Alman hükümeti, bunu iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı

Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak
Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı

Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz

Bitti derken yeniden başlıyor! Erdoğan'dan yangınlarla ilgili açıklama
Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi

Kerem attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki orman yangınında yaşanan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da vahim manzara! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.