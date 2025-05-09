Almanya Başbakanı Merz'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na İlişkin Ateşkes Çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya- Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkesin sağlanması için top Moskova'nın sahasında" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin 4'üncü gününde üçüncü yurt dışı ziyaretini Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Merz, daha sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Merz ve Rutte, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, ABD ve Avrupa arasındaki transatlantik yönelimlerin siyasi bir ittifakı olan NATO'ya daha fazla katkı vereceklerini belirtti. İttifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına değinen Merz, "Konu sadece daha fazla para değil. Aynı zamanda verimliliği arttırmakla ilgili" dedi.

"Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes çabalarında top Moskova'nın sahasında"

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Merz, Turmp'ın Ukrayna'da 30 günlük koşulsuz ateşkes planı hakkında kendisine bilgi verdiğini ifade etti. Trump'ın çabalarını desteklediğini kaydeden Merz, Fransa, İngiltere ve Polonya hükümetlerinin de aynı görüşte olduğunu bildiğini söyledi. Ukrayna'da 30 günlük ateşkesin sağlanması için bir şans bulunduğunu belirten Merz, "ABD bunu önerdi, Avrupa devletleri açıkça kabul ediyor. Bunun tüm Avrupa ve NATO için geçerli olduğunu varsayıyorum. Dolayısıyla top sadece Moskova'nın sahasında" ifadelerini kullandı.

Merz, bir soru üzerine Ukrayna'nın savaş koşulları altında verimli üretim açısından neler başardığını büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirterek, "Ukrayna'dan öğrenebileceğimiz çok şey var ve onlar da son yıllarda bunu başardılar. Örneğin insansız hava aracı üretiminde. Bunu Ukrayna'ya benzer bir şekilde yapabilmekten çok uzağız" dedi.

ABD hükümetinin Avrupa ve NATO'ya ilişkin son açıklamalarına değinen Almanya Başbakanı Merz, "Haziran ayındaki NATO zirvesinde ABD ile ortak bir strateji geliştirmeyi başaracağımız konusunda umutluyum. ABD bugün ve önümüzdeki uzun bir süre boyunca Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir. Bugün NATO ittifakının geleceği konusunda iyimser olabildiğim için çok minnettarım" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise, Almanya'nın NATO içerisinde merkezi bir rol oynadığına işaret ederek, Almanya'nın aynı zamanda Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan en büyük Avrupa ülkesi olduğunun altını çizdi. Rutte, NATO ittifakı üyelerinin savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurgulayerek, "Aynı zamanda savunma için gerekli sanayi tabanını da oluşturmamız gerekiyor. Bu da güçlü bir caydırıcılık ve savunma ile el ele gider. Şu anda kendimizi savunabiliriz ancak bunu 5 yıl sonra da yapabilmemiz, caydırıcılığımızı ve savunmamızı ihtiyaç duyduğumuz düzeyde sürdürebilmemiz için çok daha fazla harcama yapmamız" dedi. - BRÜKSEL