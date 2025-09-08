Almanya Başbakanı Merz'den Putin'in Planlarına Dikkat Çeken Açıklamalar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarına dikkat çekerek, "Her şey, Putin'in emperyalist planının Ukrayna'nın işgaliyle sona ermeyeceği aksine bunun yalnızca başlangıç olacağını gösteriyor" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarına tepki göstererek, Ukrayna'ya desteğin süreceği mesajını verdi. 25 yıl sonra Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan ilk Başbakan olan Merz, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Birliği (AB) misyonuna ve hükümet binasına yönelik saldırıları hatırlatarak, "Son günlerde krizler ve çatışmalar üst üste geliyor. Savaş Avrupa'ya geri döndü. Bu nedenle çok temel, hatta tarihi öneme sahip bir görevle karşı karşıyayız. O da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak" dedi.

"Avrupa'nın güvenliğini öncelikle bizim sağlamamız gerektiği hiç bu kadar açık değildi"

Almanya'nın İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupalı ortaklarıyla Ukrayna'yı adil bir barışa ulaştırmak için ortak çaba gösterdiğine işaret eden Merz, "Avrupa'nın güvenliğini öncelikle bizim sağlamamız gerektiği hiç bu kadar açık değildi. Her şey (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in emperyalist planının Ukrayna'nın işgaliyle sona ermeyeceğini, aksine bunun yalnızca başlangıç olacağını gösteriyor. Her gün, Rusya'nın altyapımıza yönelik giderek yoğunlaşan hibrit saldırılarına maruz kalıyoruz. Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ndeki provokasyonları izliyoruz" dedi.

Merz, " Ukrayna'nın Avrupa'daki özgürlüğümüzü de savunduğunu görüyoruz. Ukrayna'yı savunmamız bu bakımdan siyasi bir laf kalabalığı değildir. Bu, Ukrayna'yı Avrupa'da barış için verdiği mücadelede desteklemek ve ona yardım etmek için sonuçlar çıkarmamız gereken ve çıkardığımız bir gerçekliktir. ve bu çok uzun bir süre daha devam edebilir" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Avrupa'nın güvenliği yükünü taşımaya devam etmesini beklememeliyiz"

Avrupa'nın güvenliğine değinen Merz, "NATO, bizim için Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin bel kemiği olmaya devam ediyor. Bu ittifakın iyi bir geleceğe taşınması için tüm gücümüzle çalışacağız. NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirme görevini önümüzdeki yıllarda sürdürmek istiyoruz ve sürdüreceğiz. Bu, gecikmiş ve stratejik olarak her zamankinden daha gerekli bir görevdir, çünkü ABD'nin Avrupa'daki güvenliğimiz için ana yükü taşımaya devam etmesini bekleyemeyiz ve beklememeliyiz. Bu konuda bir gerçeği kabul etmeliyiz. ABD ile ilişkilerimiz değişiyor, ABD de çıkarlarını yeniden değerlendiriyor. Bu nedenle biz de Avrupa'da yanlış bir nostaljiye kapılmadan çıkarlarımızı yeniden ayarlamalıyız. ABD, bizim en önemli ortağımız olmaya devam ediyor. İşbirliği arıyoruz. Sıkı bir koordinasyon ve işbirliğine hazırız, ancak bu ortaklığın artık eskisi kadar doğal olmayacağı ortaya çıkıyor. Ortaklık, daha fazla konu ve çıkar odaklı bir şekilde şekillenecek, yani ABD'ye karşı tutumumuz, gücümüzden kaynaklanacak" dedi.

"Bir tür kibir içindeydik"

Almanya'nın dış politikasındaki önceliklere ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Merz, çarpıcı sözlerle ülkesi hakkında özeleştiride bulunarak, " Almanya'da uzun süredir dünyaya bakışımızda bir tür kibir içindeydik, en azından ekonomik gücümüzden kaynaklanan bir kibir içindeydik" dedi.

Merz, "Artık oldukça net bir şekilde görüyoruz. Almanya ve Avrupa'da önümüzdeki yıllarda, belki de on yıllarda, bugün henüz bilmediğimiz bazı zorluklar ve bazı kabul edilemez durumlarla karşı karşıya kalacağız, ancak her dönemsel kırılmada olduğu gibi, bu durum da fırsatlar oluşturacaktır. Bu fırsatları cesaretle değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Almanya Ukrayna'nın güvenlik garantileri için üzerine düşeni yapacak"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ise Büyükelçiler Konferansı'ndaki konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna ile sürdürdüğü savaşı devam ettirmek için her türlü bahaneyi kullandığını belirterek, "Avrupa'da bir savaş yaşıyoruz. Rusya güvenlik düzenimize saldırıyor. Rusya'yı durdurmazsak daha güçlü saldıracak. Avrupa'nın geleceği Ukrayna'da belirlenecek. Avrupa kıtasındaki sınırların zorla değiştirilip değiştirilmeyeceği orada ortaya çıkacak. O yüzden Almanya Ukrayna'ya güvenlik garantileri için üzerine düşeni yapacak" dedi.

Almanya'nın 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığını hatırlatan Wadephul, büyükelçilerden görev yaptıkları ülkelerde bu konuda çalışmalarını istedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 230 diplomatın katıldığı 'Büyükelçiler Konferansı" 11 Eylül'de sona erecek. - BERLİN