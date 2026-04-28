Merz'den ABD ve İsrail'e İran Eleştirisi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir gün içinde iki kez Berlin ile Washington arasındaki gerilimi tırmandıracak sözlerle ABD'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Pazartesi sabahı ilk olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" diyen Başbakan Merz bu kez akşam saatlerinde Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayının ardından yine dikkat çekici ifadelerle ABD'yi eleştirdi.

Başbakan Merz, ABD ve İsrail'i İran konusundaki tutumları nedeniyle hayal kırıklığında uğradığını belirterek "Evet bu konuda artık hayal kırıklığına uğradım ve bunun nedeni çok basit. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaymışlardı ve bugün anlamamız gereken şey, sorunun çözülmediğidir" dedi.

Başbakan Merz, ABD ile İran arasında yakın gelecekte bir anlaşma beklenemeyeceği öngörüsü ile Avrupalılar olarak diplomatik yollardan bir çözüm bulmaya çalıştıkları ifade etti. Merz, "Bir süre önce Almanya'nın İran'a yönelik diplomatik çabalarının yeniden başladığını belirtmiştim. Bu konuda Amerikan tarafıyla yakın koordinasyon içindeyiz ancak aynı zamanda bu çatışmanın nasıl çözülebileceğine dair kendi Avrupa vizyonumuz fikirlerimiz de var. Umarım bu konuda başarılı oluruz. Ancak emin değilim" değerlendirmesinde bulundu. - BERLİN

