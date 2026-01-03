Almanya Dışişleri Bakanlığı: "Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Durum şu anda kısmen belirsiz. Karakas'taki büyükelçiliğimiz ile yakın temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Durum şu anda kısmen belirsiz. Karakas'taki büyükelçiliğimiz ile yakın temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Gelişmelerle ilgili Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde çalışıldığı, bugün Berlin'de kriz masasını oluşturan birimlerin toplanarak son durumu ele alacağı bildirildi. - BERLİN