Almanya Dışişleri Bakanlığı: "Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyoruz"

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle izlediklerini ifade ederek, ABD'nin hava saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu ve Berlin'de kriz masası toplantısının yapılacağını duyurdu.

Almanya'dan ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Durum şu anda kısmen belirsiz. Karakas'taki büyükelçiliğimiz ile yakın temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Gelişmelerle ilgili Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde çalışıldığı, bugün Berlin'de kriz masasını oluşturan birimlerin toplanarak son durumu ele alacağı bildirildi. - BERLİN

