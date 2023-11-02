Alman Basın Heyeti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti

Almanya Nürnberg'den gelen basın heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Heyette yer alan Nürnberg Belediye Başkanı Yardımcısı Christian Vogel, Antalya ile 26 yıldır çok güzel kardeş şehir ilişkisi kurduklarını söyledi.

Almanya Nürnberg'den gelen basın heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Heyette yer alan Nürnberg Belediye Başkanı Yardımcısı Christian Vogel, Antalya ile 26 yıldır çok güzel kardeş şehir ilişkisi kurduklarını söyledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Nürnberg Basın Kulübü'nün Medya Köprüsü Projesi kapsamında Antalya'da bulunan Nürnbergli gazeteciler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfired Zeinhefer, Alman Basın Ajansı Jaochim Hauck, Nürnberg Belediye Başkan Yardımcısı Christian Vogel ve Nürnbergli gazeteciler yer aldı.

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİNDE 26. YIL

Başkan Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nürnberg kentimiz ile kardeş şehir ilişkilerimizde bu yıl 26'ıncı yılımız. Bu süreçte karşılıklı güzel işbirlikleri oldu. Her yıl kardeş şehir etkinlikleri düzenliyoruz. Kardeş şehir ilişkilerinde Antalyalı gazeteciler ile Nürnbergli gazetecilerde medya köprüsü projesiyle güzel dostluklar kurdu. Sizleri Antalya'da ağırlamaktan mutluyuz. Almanya, Antalya turizmde çok önemli bir paya sahip. Almanya'dan gelen misafir sayımızın artması noktasında bu tür dostlukların önemli katkısı oluyor" dedi.

MESLEKİ PAYLAŞIM FIRSATI

Nürnberg Belediye Başkan Yardımcısı Christian Vogel de Başkan Muhittin Böcek'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, Antalya ile olan dostluklarından dolayı çok memnun olduklarını, belediyecilik faaliyetlerin noktasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını kaydetti. Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfired Zeinhefer, Antalyalı gazeteci dostları ile 20 yıldır mesleki faaliyetlerin gelişmesi noktasında güzel bir kardeşliğin kurulduğunu kaydetti.

ANTALYA İTFAİYESİNE ZİYARET

Başkan Muhittin Böcek, Nürnberg basın heyeti ile bir süre sohbet etti. Başkan Böcek, ziyaret anısına heyete çeşitli hediyeler takdim etti. Nürnberg basın heyeti daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, heyete Antalya itfaiyesini gezdirdi. Antalya itfaiyesinin teknolojik alanda yaptığı yenilikler ve ekipmanları Nürnbergli gazetecileri tanıtıldı.