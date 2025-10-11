Alman bakandan tartışma yaratan sözler: İktidar değişirse İsrail'e kaçarım

Almanya Eğitim ve Aile Bakanı Karin Prien, aşırı sağcı AfD ( Almanya için Alternatif) partisinin iktidara gelmesi durumunda Almanya'yı terk edeceğini açıkladı. Yahudi asıllı bakanın sözleri, ülkede yükselen aşırı sağ ve demokrasi tartışmalarının ortasında geniş yankı uyandırdı.

"AfD'NİN DEĞERLERİ DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyesi olan Karin Prien, yaptığı açıklamada AfD'nin savunduğu değerlerin özgürlükçü ve demokratik bir toplumla bağdaşmadığını vurguladı. Prien, "AfD'nin yönettiği bir Almanya'da yaşamak istemem. Böyle bir durumda ülkeyi terk etmeyi düşünürüm" ifadelerini kullandı.

YAHUDİ KİMLİĞİ NEDENİYLE ENDİŞELİ

Yahudi kimliği nedeniyle AfD'nin söylemlerinden derin endişe duyduğunu dile getiren Prien, partinin yalnızca göçmenlere değil, azınlıklara ve demokratik değerlere de tehdit oluşturduğunu söyledi. Son anketlerde AfD'nin Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde birinci parti konumuna yükselmesi, ülkede aşırı sağın olası iktidar senaryolarını yeniden gündeme getirdi.

"İSRAİL'E GİDERİM"

Ülkeyi terk etmesi durumunda İsrail'e gideceğini belirten Prien, "Yaşanan savaşa rağmen İsrail, dünyadaki tüm Yahudiler için en güvenli sığınak. İsrail devleti bunun için kuruldu" dedi.

"YAHUDİLER ARTIK SOKAKTA GÜVENDE DEĞİL"

Prien, Almanya'da devletin Yahudileri sokak saldırılarından korumakta yetersiz kaldığını savundu. Kendisi dahil birçok Yahudi'nin kamusal alanlarda Davud Yıldızı veya kipa gibi sembolleri taşımaktan çekindiğini belirten bakan, "Dışarıdan Yahudi olduğu anlaşılan insanlar sokakta ayrımcılığa uğruyor, üzerlerine tükürülüyor, hatta saldırıya maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.