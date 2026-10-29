Aliyev, TDT Zirvesi'ne katılmayacak, Azerbaycan'ı Bayramov temsil edecek

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de düzenlenecek FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ve resmi kapanış töreni nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ve resmi kapanış törenine katılacak olması nedeniyle Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılamayacak. Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatları doğrultusunda Azerbaycan'ı zirvede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek. Azerbaycan temsilcileri de TDT zirvesi kapsamında düzenlenecek diğer ilgili etkinliklere aktif olarak katılım sağlayacak.

Bakü'de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ile resmi kapanış töreninin 30 Ekim'de Bakü'de gerçekleştirileceği, Aliyev'in törene katılımının önceden planlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı