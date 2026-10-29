Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliyev, TDT Zirvesi'ne katılmayacak, Azerbaycan'ı Bayramov temsil edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin 30 Ekim'deki final maçı ve kapanış töreni nedeniyle Ankara'daki TDT Zirvesi'ne katılamayacak. Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan'ı zirvede Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de düzenlenecek FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ve resmi kapanış töreni nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ve resmi kapanış törenine katılacak olması nedeniyle Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılamayacak. Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatları doğrultusunda Azerbaycan'ı zirvede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek. Azerbaycan temsilcileri de TDT zirvesi kapsamında düzenlenecek diğer ilgili etkinliklere aktif olarak katılım sağlayacak.

Bakü'de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ile resmi kapanış töreninin 30 Ekim'de Bakü'de gerçekleştirileceği, Aliyev'in törene katılımının önceden planlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı

Yolculara 29 Ekim sürprizi! Sesler bir anda yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biri tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
Anne ve 2 çocuğundan geriye acı kaldı! Son yolculuklarına uğurlandılar

Gözyaşları sel oldu! 3 cenaze yan yana
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Bayram günü yürek burkan görüntü!
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler