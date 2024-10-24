Üye Girişi
Haberler

Aliyev: Güney ve Kuzey Arasında İklim İşbirliği Yapıyoruz

Aliyev: Güney ve Kuzey Arasında İklim İşbirliği Yapıyoruz
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BRICS oturumunda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği, uluslararası güvenlik ve hukukun üstünlüğü gibi konularda ortak anlayış sağlamak için çaba harcayacaklarını vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BRICS oturumunda yaptığı konuşmada, "Biz artık güney ve kuzey arasında iklim konusunda işbirliği yapıyoruz. İster iklim değişikliğiyle ilgili meselelerde, ister küresel güvenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı gibi konularda olsun ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumu'nda konuştu. Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin aktif bir destekçisi olduğunu belirten Aliyev, "Bu durum 2020-2023 yıllarında Bağlantısızlar Hareketi'ne başkanlık dönemimizde tarafımızdan açık bir şekilde gösterilmiştir. Dört yıllık başkanlık döneminde Bağlantısızlar Hareketi, kurumsal gelişiminde büyük adımlar atmış ve uluslararası ilişkiler sisteminde yerini önemli ölçüde güçlendirmiştir. Harekete başarılı başkanlık yapma tecrübemiz, bugün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın mevcut başkanı olarak bize yardımcı olmaktadır" dedi.

Azerbaycan'ın coğrafi konumunu kullanarak oluşturduğu modern altyapı sayesinde Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri olduğunu belirten Aliyev, "Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları bizim topraklarımızdan geçmektedir. Bu ulaşım yollarının Azerbaycan topraklarında bulunan tüm kısımları başarıyla faaliyet göstermektedir. Mevcut durumda topraklarımızdan geçen yük akışının keskin bir şekilde artmasını göz önünde bulundurarak, bu koridorların kapasitesinin artırılması için ek yatırımlar yapmaktayız" diye konuştu.

"Ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz"

Bakü'nün kasım ayında 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Aliyev, "Yaklaşık 200 ülkenin COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesine oy birliğiyle karar vermesi, izlediğimiz politikaya duyulan saygı ve desteğin açık bir göstergesidir. Biz artık güney ve kuzey arasında iklim konusunda işbirliği yapıyoruz. İster iklim değişikliğiyle ilgili meselelerde, ister küresel güvenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı gibi konularda olsun ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KAZAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler İklim Değişikliği İlham Aliyev Azerbaycan Diplomasi Güvenlik Politika Dünya kazan

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.