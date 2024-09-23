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Ali Yerlikaya ve Christos Stylianides'ten Türkiye-Yunanistan İlişkileri Üzerine Görüşme

Ali Yerlikaya ve Christos Stylianides'ten Türkiye-Yunanistan İlişkileri Üzerine Görüşme
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile Yunan botlarının Türk karasularını ihlalini konu alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ihlallerin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede Bakan Sayın Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Christos Stylianides İçişleri Bakanı Denizcilik Yunanistan Diplomasi Güvenlik Politika Türkiye Dünya

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