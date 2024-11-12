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Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı ile Görüştü

Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı ile Görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Budapeşte'de Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konularını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Budapeşte'de Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan temaslarını sürdürüyor. Bakan Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğumuz Macaristan'da heyetler arası görüşmemizi yaptık. Başta güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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