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Ali Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturmaya izin verdik, 59'u AK Parti 58'i CHP'li üyelerle ilgili

Ali Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturmaya izin verdik, 59'u AK Parti 58'i CHP'li üyelerle ilgili
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyelere açılan soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada " 1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"176 SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ"

Yerlikaya, belediyeler hakkındaki soruşturma sayılarıyla ilgili, "1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" bilgisini verdi.

"Şehir eminleri teröre yandaş olamaz" sözünün kendisine ait olduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"1408 belediyemiz var. Hepsi mahalli müşterek ihtiyaçları görmek için halkın oyuyla geldiler. Onlar da biz de Ceza Kanunu'ndan kurtulamayız. Oraya ayağını bastın mı, dokunulmazlık süresi var, tamam bu ayrı ki burada bile dava açar bekletir. Ama konusu terörse ayrı kulvara giriyor. Şu anda savcının soruşturması ve kovuşturması olmayan bir sürü DEM'li belediye var. Biz hukuk devletiyiz. Burada Anayasa'nın 127. maddesini, Belediye Kanunu'nun 45, 46. maddesini okuyun."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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