Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Ziyaret Etti

Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEMUR-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim ve bilim çalışanlarının mali hakları ve kariyer basamakları süreci üzerine görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Yalçın, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerini ve memnuniyetlerini de Bakan Tekin'e iletti.

MEMUR-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Genel Başkan Ali Yalçın'ın, Bakan Tekin'e gerçekleştirdiği ziyarette Genel Sekreter Talat Yavuz da yer aldı. Ali Yalçın, Bakan Tekin'i ziyaretinde eğitim ve bilim çalışanlarının mali ve özlük haklarının geliştirilmesi için eğitim ve bilim çalışanları için Toplu Sözleşme masasına taşıdıkları teklifleri paylaştı. Ziyaretinde, kariyer basamakları sürecinin sağladığı haklardan mahrum kalan şube müdürleri, ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları, müfettişler, araştırmacı ve uzmanlar başta olmak üzere eğitim yöneticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri aktaran Yalçın, bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik tekliflerimizi ve gerekçelerini aktardı. Mazerete bağlı yer değişikliği talepleri yerine getirilemeyen öğretmenler için il emri uygulamasını yerinde ve değerli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Yalçın, bu konuda Bakan Tekin'e teşekkür etti. Yalçın, ayrıca iller arası yer değişikliği başvuruları, kontenjan yetersizliği nedeniyle karşılanamayan öğretmenlerin yeni başvuru hakkı taleplerini iletti. Bakanlık tarafından yaklaşık 37 bin öğretmenin yararlanacağı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarına ilişkin duyuruya çıkılmasının oluşturduğu memnuniyeti paylaşan Ali Yalçın, 'Milli Eğitim Akademisi'nin Kurumsal Rolü' başlıklı raporumuzu Bakan Tekin'e takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Adalet Bakanı Tunç, soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi

Soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir

İşgal planı ifşa oldu! Yüz binlerce kişi ölümle burun buruna gelecek
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.