Üye Girişi
Haberler

Ali Mahir Başarır, "CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir" dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir programda sarf ettiği "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir." sözleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Başarır, sözlerinin çekip çıkartıldığını ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün akşam katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekti. "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir." diyen Başarır tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Başarır, "Bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım." dedi.

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM"

Başarır konunun gündem olmasından sonra bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Halk TV'de Barış Terkoğlu ve Buket Güler'in konuğu olduğum programda, "Yeni bir parti kurulması söz konusu olur mu?" Sorusu üzerine, son derece duygusallıkla yaptığım konuşmadan bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım.

Ali Mahir Başarır, 'CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir' dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı

"AKSİNİ DÜŞÜNMEM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni daima iradesini sandığa yansıtmış, kızgınlığını da, kırgınlığını da, takdirini de daima net bir şekilde ortaya koymuş, gerekli gördüğü olumlu veya olumsuz yapıcı eleştirisini kişilerden bağımsız partimizin ve ülkemizin geleceği adına etkin ve yapıcı bir şekilde vermesini bilmiştir. Dün bu partinin bir seçmeni, bugün de bu partinin seçileni olarak aksini düşünmem söz konusu bile olamaz. Verdiğim yanıtın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Halkımızın ve seçmenimizin takdirine sunuyorum.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ali Mahir Başarır Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title