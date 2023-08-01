Ali Mahir Başarır, 'CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir' dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir programda sarf ettiği "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir." sözleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Başarır, sözlerinin çekip çıkartıldığını ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün akşam katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekti. "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir." diyen Başarır tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Başarır, "Bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım." dedi.

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM"

Başarır konunun gündem olmasından sonra bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Halk TV'de Barış Terkoğlu ve Buket Güler'in konuğu olduğum programda, "Yeni bir parti kurulması söz konusu olur mu?" Sorusu üzerine, son derece duygusallıkla yaptığım konuşmadan bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım.

"AKSİNİ DÜŞÜNMEM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni daima iradesini sandığa yansıtmış, kızgınlığını da, kırgınlığını da, takdirini de daima net bir şekilde ortaya koymuş, gerekli gördüğü olumlu veya olumsuz yapıcı eleştirisini kişilerden bağımsız partimizin ve ülkemizin geleceği adına etkin ve yapıcı bir şekilde vermesini bilmiştir. Dün bu partinin bir seçmeni, bugün de bu partinin seçileni olarak aksini düşünmem söz konusu bile olamaz. Verdiğim yanıtın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Halkımızın ve seçmenimizin takdirine sunuyorum.