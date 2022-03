Ali Babacan, Tansu Çiller üzerinden iktidara yüklendi: Olmayacak, bitti o dönem

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Balıkesir Sındırgı ilçe kongresine katıldı. Babacan, kongrede yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TANSU ÇİLLER'E YÜKLENDİ

Son günlerden yeniden siyasete gireceği konuşulan eski başbakan Tansu Çiller'e sert sözlerle yüklenen Babacan, "Biliyorsunuz bu aralar, iktidarın 1990'lardan çıkarıp getirdiği bazı siyasetçiler var. Hani meydanlarda 'iki anahtar' diye oy isteyip, sonra vatandaşın cebindeki parayı hiç edenler. Onları sizler biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Burada yeri gelmişken ben şu andaki ülkeyi yönetmeye çalışan bu otoriter ittifaka hatırlatmak istiyorum: Seçim yasasındaki oynamalarla, Beyaz Torosların gölgesinde siyaset yapanlarla, ülke ekonomisini mahveden o 90 model siyasetçilerle durumu kurtaracağınızı zannetmeyin. Olmayacak, bitti o dönem. İstediğinizi yapın, panik halinde tüm tuşlara basın. Emin olun ki, hiçbir şey DEVA Partisi'nin yükselişini durduramayacak." diye konuştu.

"ENTRİKA PEŞİNDE KOŞANLAR SESLENİYORUM"

Seçimlere de değinen Babacan, "Seçimi kazanmak için her türlü entrikanın peşinde koşanlara sesleniyorum: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne yaparsanız yapın. Siz öyle masa başında matematik formülleriyle kalem oynatıp Meclis'ten kuralları değiştirip seçimi tekrar kazanabileceğinizi mi zannediyorsunuz. Bu millet takip etmiyor mu? Bu millet her şeyi biliyor her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı.