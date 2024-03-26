Üye Girişi
Haberler

Ali Babacan Rize'yi ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti.

Trabzon'dan kara yoluyla Rize'ye gelen Babacan, Alipaşa mevkisinde partisinin il başkanı Muhammet Avcı ve partililerce karşılandı.

Babacan, daha sonra seçim otobüsüyle kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini gezdi, vatandaşları selamladı.

Ardeşen ilçesinde de seçim otobüsüyle gezen Babacan, Çamlıhemşin ilçesinde tulum eşliğinde karşılandı. Babacan burada bir süre vatandaşlarla horon oynadı.

İlçede bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Babacan, emin adımlarla Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarıp çok daha iyi standartlara ulaştırmanın mücadelesini verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin son günlerde çok sıkıntılı günler yaşadığını iddia ederek, ülkede geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu.

Yerel seçimlere gittiklerini belirten Babacan, "Yerel seçimler vesilesiyle birçok siyasi parti apar topar seçim beyannamesi açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinin geleceği beş yıl önceden belli. Anayasanın gereği zaten. Tarih ve takvim belli. Biz tam iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilikle alakalı eylem planımızı açıkladık. Biz belediyeciliği temiz ve şeffaf yaparız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Deva Partisi Ali Babacan Türkiye Ardeşen Rize Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aşkın Gürsu kimdir? İYİ Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan adayı Aşkın Gürsu kimdir? Havva Kasap kimdir? İYİ Parti Rize İyidere Belediye Başkan adayı Havva Kasap kimdir? Asuman Karadeniz kimdir? İYİ Parti Rize İkizdere Belediye Başkan adayı Asuman Karadeniz kimdir? İsmail Kerim Benek kimdir? İYİ Parti Rize Hemşin Belediye Başkan adayı İsmail Kerim Benek kimdir? Suat Yıldız kimdir? İYİ Parti Rize Güneysu Belediye Başkan adayı Suat Yıldız kimdir? Kerim Başka kimdir? İYİ Parti Rize Derepazarı Belediye Başkan adayı Kerim Başka kimdir? Hikmet Karagöz kimdir? İYİ Parti Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan adayı Hikmet Karagöz kimdir? Serpil Çolak kimdir? İYİ Parti Rize PAZAR Belediye Başkan adayı Serpil Çolak kimdir? Bahtiyar Aşık kimdir? İYİ Parti Rize FINDIKLI Belediye Başkan adayı Bahtiyar Aşık kimdir? Selma Köroğlu kimdir? İYİ Parti Rize Fındıklı Belediye Başkan adayı Selma Köroğlu kimdir? Avusturya Türkiye maçı CANLI izle! 26 Mart Avusturya Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ali Bekirçavuşoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı Ali Bekirçavuşoğlu kimdir? Asalet Hatunoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Sumbas Belediye Başkan adayı Asalet Hatunoğlu kimdir? İrfan Kederoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Kadirli Belediye Başkan adayı İrfan Kederoğlu kimdir? Ökkeş Namlı kimdir? İYİ Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan adayı Ökkeş Namlı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title